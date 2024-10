D

urante los 10 días que Hezbollah sufrió la crueldad de la doctrina Dahye (bit.ly/3BEb29u), Rusia movió sus fichas en el tablero de ajedrez medioriental con las visitas a Teherán del jefe de la Seguridad Nacional, Sergei Shoigu, y del premier, Mijaíl Mishustin.

Israel y sus aliados de la OTAN –en particular, los globalistas The Economist y Financial Times– exultaron un nuevo orden en el Medio-Oriente como plataforma de un nuevo orden global que, más que a Irán, coloca(ba) a Rusia contra la pared.

A cuatro semanas de la cumbre de los BRICS en Kazán –que tiene como objetivo instaurar un nuevo orden multipolar, policéntrico y desdolarizado– la derrota ( Ucrania está liquidada , Trump dixit) del jázaro (bit.ly/3QqemJr) Zelensky (correligionario y sosia de Netanyahu) a manos de Rusia, aceleró la respuesta de Israel en el tablero de ajedrez, aquí global, y obtuvo dos fulgurantes triunfos contra Hamas y Hezbollah , que pusieron contra la pared la presencia de Rusia en la costa oriental en el mar Mediterráneo de Siria, así como a dos baluartes de Irán.

No se puede soslayar la gran conectividad de la Gran Jazaria (bit.ly/3N7uXAb), sueño dorado del apocalíptico rabino mesiánico Schneerson, con el Gran Israel al que propenden Zelenski y Netanyahu (bit.ly/3MZYCMb).

Tampoco se puede subestimar la presencia del equipo jázaro de neoconservadores strau-ssianos que controlan al Departamento de Estado: desde Wolfowitz (con la triada Baby Bush/Dick Cheney/Rumsfeld), cuya principal operadora es Vicky Nuland, quien busca el cambio de régimen y la balcanización de Rusia.

El ilustre economista jázaro de la Universidad de Columbia Jeffrey Sachs (bit.ly/3OGeBin) demostró el fracaso de esta cábala incrustada en el Departamento de Estado: desde Madeleine Albright hasta Antony Blinken, en sincronía con Jacob Jeremiah Sullivan, asesor de seguridad nacional del discapacitado Biden.

Hillary Clinton, cuyo yerno Marc Mez-vinsky es también jázaro, es sólo un instrumento de esta omnipotente cábala.