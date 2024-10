Brilla la banda presidencial

L

a banda presidencial lució digna y bella como nunca.

Maria M. Martinez B.

Bienvenida, primera Presidenta de México

La voz retumba en los oídos y hace polvo las fronteras, como la hoja más fresca del árbol de toda nuestra historia que se muestra altiva y generosa, y se contonea ante los vientos de todos los puntos cardinales. Sí, por supuesto, sin pedir permiso al siempre acosador y represor propio y extraño, del consciente y subconsciente ideológico para darle paso al sentimiento vivo, que se regodea en reconocer y atestiguar un momento estelar.

No es el corazón que se le trepa al encéfalo y viceversa, sino ambos interpretando y a la vez bailando el colectivo que en cada vuelta confunde al exclusivo latinoamericano realismo mágico con mágico realismo.

Cómo no compartir a la Alaíde y Valeria, sangre de mi sangre hasta el tuétano, de la colega economista e ingeniera arquitecta, que vía el celular se emocionan, traigo la piel chinita , una mujer presidenta , muy simbólico que después de AMLO llegara una mujer , que legalice el aborto en todo el país y ya me tiene la Presidenta , cómprenme mi periódico . Zas, a mi nomás me alcanza para La Jornada.

Venga, pues, compañera generacional del CEU, venga jefa de Estado, sí, llegaron todas contigo, tomen todas las manos necias, ¡bienvenida, Claudia Sheinbaum!

Ismael Cano Moreno

Respuesta de Iván Restrepo a Pável Granados

En relación con la extensa carta en la que Pável Granados buscó refutar lo que escribí el lunes pasado sobre su desaseado desempeño como director del Canal 22, reitero que lo nombraron sin reunir los requisitos legales y técnicos para dicho cargo.

No deseo detallar nuevamente las irregularidades que rodearon su gestión. Y agregar otras. Corresponde enmendarlas a la nueva administración del canal y a la Secretaría de Cultura. Ese es el propósito central de mi texto. No otro, como sugiere el ex director.

Iván Restrepo

El sueño se ha hecho realidad

Crecí entre pancartas, entre volantes que exigían justicia social, laboral, etcétera.

Crecí entre recuerdos de la lucha obrera en México, con un dirigente del movimiento ferrocarrilero de 1959 y con tíos que continuaron la lucha años después en 1989.