Las FDI detallaron que hubo impactos aislados en el centro de Israel y varios más en el sur, pero no se observaron daños, por lo cual, aviones, defensas aéreas y el control del tráfico de la Fuerza Aérea operaban con normalidad.

Ap, Afp, The Independent, Reuters y Sputnik

Ap, Afp, The Independent, Reuters y Sputnik

El régimen de Irán no entiende nuestra determinación de defendernos y de tomar represalias contra nuestros enemigos , manifestó Netanyahu. El líder de Hamas, Yahya Sinwar; el máximo comandante militar de Hamas, Mohammed Deif; el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y el jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Fuad Shukr, no lo entendieron, y probablemente haya quienes en Teherán no lo entiendan, pero lo harán , advirtió, y remató: a quien nos ataque, lo atacaremos .

Explicó que esto ha sucedido donde quiera que Israel lucha contra el eje del mal : en Cisjordania, Gaza, Líbano, Yemen, Siria e Irán.

Al llamar a las fuerzas de la luz en el mundo a unirse contra la república islámica, el premier las instó a “apoyar a Israel. Nunca ha sido más clara la elección entre la tiranía y la libertad, entre la bendición y la maldición.

Asegurar la existencia

Israel está en movimiento y el eje del mal se está retirando , insistió Netanyahu. Haremos todo lo necesario para continuar con esta tendencia, para lograr todos los objetivos de la guerra, principalmente el retorno de todos nuestros rehenes, y para asegurar nuestra existencia y nuestro futuro .

Tanto Irán como Israel dieron por concluido el ataque de la república islámica.

En tanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, remarcó la respuesta decisiva contra la agresión de Israel, mientras la misión de Irán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) anotó que el ataque fue una respuesta legal, racional y legítima a los actos terroristas .

En Líbano, los ataques aéreos de Israel continuaron con saldo de 55 muertos y 156 heridos, dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud.

Desde Líbano fueron disparados más de 30 cohetes contra territorio israelí.

El ejército israelí insistió en que los objetivos de su invasión a Líbano son lugares donde se fabrican armas de la milicia chiíta Hezbollah, y reportó combates con milicianos en la zona fronteriza, según el vocero castrense en árabe, Avichai Adrian en la red social X.

Tropas israelíes bombardearon el sur de Beirut y demandaron a la población civil no moverse en ve-hículos hacia esa zona del río Litani.

No obstante, la milicia pro iraní aseguró que no vio ninguna señal de las fuerzas israelíes, informaron las agencias de noticias Ap y Afp.

El ejército libanés desmintió que se haya replegado de la frontera con Israel, como señalaron ayer agencias de prensa, horas antes de una nueva incursión de las tropas israelíes, y especificó que se trató de un reposicionamiento de puntos de observación .

Por último, al menos ocho muertos y siete heridos fue el saldo de un atentado en Jaffa, en Tel Aviv; según The Jerusalem Post, dos hombres armados bajaron de un tren ligero y abrieron fuego contra las personas. Los dos agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad, añadió el medio.