Sobre la construcción de la paz, recalcó que estará todos los días en nuestra agenda de trabajo. Todos anhelamos vivir en paz y armonía. No descansaremos hasta lograr una transformación sustancial para el bien de todas y todos .

De Sanz se decía que fungía como vicegobernador , por su influencia en el titular del Poder Ejecutivo estatal. La administración de Margarita González conservó el cargo para su ex coordinador de campaña electoral.

Ahí tomó protesta a su gabinete legal, en el cual llamó la atención el nuevo jefe de la Oficina de la Gubernatura –área creada para José Manuel Sanz, manejador de Cuauhtémoc Blanco como futbolista y ahora ex gobernador– y Javier García Chávez, El Gato, funcionario con Graco Ramírez (2012-2018).

González Saravia, primera mujer que gobierna el estado, prometió combatir la corrupción y trabajar de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum. El ex panista y ahora morenista Huacho Díaz hizo lo propio la noche del lunes en una ceremonia celebrada en la Plaza Grande de Mérida, capital yucateca.

Joaquín Díaz Mena juró la noche del lunes como gobernador de Yucatán ante los integrantes del Congreso estatal, quienes permitieron que el acto se llevara a cabo en la plaza. Ahí refrendó su compromiso con la transformación de la entidad y el renacimiento Maya .

Estoy consciente de que, al llegar un hombre del pueblo a la gubernatura, asume la deuda histórica que la política tiene con los más desfavorecidos. Lo asumo con patriotismo porque yo también he venido de abajo, de la cultura del esfuerzo, de la preparación y de creer fuertemente que los sueños sí se pueden alcanzar , aseveró ante representantes de los otros dos poderes.

A las 12:01 horas del martes, el gobernador subió al balcón central del palacio de gobierno para enviar un saludo al pueblo y posteriormente, como prometió, abrió las puertas del inmueble para los yucatecos que se dieron cita en la Plaza Grande.

Tomó protesta a su gabinete, subió de nuevo al balcón central del palacio de gobierno y envió un mensaje ante más de 50 mil presentes que se dieron cita en el centro de Mérida. “Ha llegado la hora de ver este primero de octubre un nuevo amanecer para todos los yucatecos. Soy Huacho Díaz Mena, el gobernador que ustedes eligieron.