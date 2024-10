El compositor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda recordó en redes sociales que Creel fue su primer rey Jorge III cuando Hamilton era apenas un proyecto en desarrollo: Atrapó al público con sólo una corona de Burger King, su carisma y talento alucinantes. Era tan querido y es inimaginable que ya no esté con nosotros .

Creel tenía un don para las reposiciones de la edad de oro deBroadway, pero también actuó en musicales modernos, como en el papel del Dr. Pomatter en Waitress, de Sara Bareilles en Broadway en 2019 y en el West End en 2020. Ganó un Premio Olivier por The Book of Mormon.

Ansiaba trabajar con él todas las noches. Fue fantástico. No puedo creer que se haya ido. Qué pérdida , escribió Midler en X. Idina Menzel compartió una foto de Creel en Instagram y escribió: Dulce, dulce Gavin Creel. Un ángel entre los ángeles .

Nueva York., Gavin Creel, un veterano del teatro musical de Broadway que ganó un premio Tony por una reposición de Hello, Dolly! con Bette Midler, y obtuvo nominaciones por Hair y Fully Modern Millie, murió el lunes por un cáncer raro y agresivo. Tenía 48 años.

The Book of Mormon

Un papel clave fue como el fastidioso misionero Elder Price en The Book of Mormon. Protagonizó la primera gira nacional de la obra en 2012 y llevó el papel al West End de Londres, donde ganó un Premio Olivier en 2014.

Interpretó a Jean-Michel en la reposición de La Cage Aux Folles en 2004 y regresó a Broadway en 2009 como Claude Hooper Bukowski en la reposición de Hair.

El crítico Michael Kuchwara se deshizo en elogios: “Gavin Creel, además de poseer una voz poderosa, aporta un patetismo dulce a Claude, el miembro más angustiado de la tribu. Es Claude quien tiene la mayor historia de fondo en la obra: una educación convencional de clase media en Queens; una fascinación total por todo lo británico, expresada en la canción Manchester, England; y un incómodo sentido del deber que finalmente lo lleva a ser reclutado y a la guerra de Vietnam. Creel lo maneja todo con seguridad”.

Creel interpretó a Steven Kodaly en la producción de 2016 de She Loves Me en Studio 54. La temporada siguiente fue elegido para el papel de Cornelius Hackl, junto a las leyendas Midler y David Hyde Pierce, en la exitosa reposición de 2017 de Hello, Dolly!, dirigida por Jerry Zaks, por la que ganó el Tony al mejor actor de reparto en un musical.

En el podio para recoger su trofeo, Creel agradeció a su universidad y agregó: “Si están ahí afuera y tienen dinero, y sé que algunas personas en esta sala tienen mucho, comiencen un fondo de becas.