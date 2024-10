Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2024, p. 8

Nueva York., El actor Daniel Day-Lewis, tres veces ganador del premio Oscar, sale de su retiro de los sets siete años después de la cinta Phantom Thread, para una producción dirigida por su hijo Ronan Day-Lewis.

El proyecto fue anunciado ayer por Focus Features y Plan B, que se están asociando en Anemone. La película, el debut como director de Ronan Day-Lewis, será protagonizada por su padre junto con Sean Bean y Samantha Morton. Fue coescrita por los dos Day-Lewis, padre e hijo.

Daniel Day-Lewis y Bean fueron vistos conduciendo una motocicleta por Manchester, Inglaterra, avivando la intriga sobre su inminente regreso a la actuación. Después de hacer la película de Paul Thomas Anderson de 2017 Phantom Thread, el actor de 67 años había dicho que dejaba la actuación.

Toda mi vida, he hablado sobre cómo debería dejar de actuar, y no sé por qué fue diferente esta vez, pero el impulso de dejar de fumar se arraigó en mí, y eso se convirtió en una compulsión , declaró a W Magazine en 2017. Era algo que tenía que hacer .

Desde entonces, las apariciones de Daniel Day-Lewis en público han sido poco frecuentes. En enero, sin embargo, hizo una aparición sorpresa en los National Board of Review Awards para presentar un premio a Martin Scorsese, quien lo dirigió en Gangs of New York (2002) y The Age of Innocence (1993).