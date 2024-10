Ap

Los Ángeles., John Amos, quien interpretó al patriarca de la familia en la exitosa comedia de la década de 1970 Good Times y obtuvo una nominación al Emmy por su papel en la miniserie de 1977 Roots, falleció a los 84 años. La publicista de Amos, Belinda Foster, confirmó ayer la noticia de su deceso.

Antes de dedicarse a la actuación, Amos fue trabajador social y tuvo una breve carrera en el futbol americano con los Jefes de Kansas City, pero el entrenador Hank Stram lo alentó a perseguir su interés en la escritura y desertó de la NFL. Tuvo trabajos como escritor de publicidad y comedia antes de pasar frente a la cámara.

Se le recuerda como actor secundario en decenas de filmes en los que compartió créditos con grandes estrellas como Sidney Poiter, y por Good Times, que presentaba a una de las primeras familias negras en la televisión estadunidense.

Producida por Norman Lear, la exitosa emisión se pudo ver de 1974 a 1979 en CBS. Era el señor James Evans. Ese programa fue la representación más cercana a la realidad de la vida de una familia afroestadunidense que vive en esas circunstancias , dijo Amos a Time en 2021.

Su personaje, junto con su esposa Florida, interpretada por Esther Rolle, se originó en otro programa de Lear, Maude. James Evans a menudo tenía dos trabajos manuales para mantener a su familia, que incluía tres hijos. Jimmie Walker se convirtió en una estrella emergente como el hijo mayor, J.J. Tal fue el impacto del programa, que los músicos Alicia Keys, Rick Ross, Wu-Tang Clan se encuentran entre los músicos que nombraron a Amos o su personaje en sus letras. De hecho, en 2007, Amos editó un disco con canciones folk y country llamado We Were Hippies (Fuimos jipis).

Amos y Rolle estaban ansiosos por mostrar una imagen positiva de una familia negra, que luchaba contra viento y marea en un proyecto de vivienda pública en Chicago. Pero se sintieron frustrados al ver que el personaje de Walker se volvía ridículo y su papel se expandía.

El hecho es que las críticas de Esther, y también las de John y otros, algunas de ellas muy agudas y personales, dañaron seriamente mi atractivo en la comunidad negra , escribió Walker en sus memorias de 2012 Dyn-O-Mite! Good Times, Bad Times, Our Times.