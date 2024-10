Adriana Díaz

Por más de siete décadas, el estadio de Rajadamnern, en Tailandia, prohibió las peleas muay thai entre mujeres. Fue hasta hace dos años, cuando ocho de ellas derribaron a golpes el veto en el con-siderado templo de la disciplina. Ese día, no sólo se superaron las barreras del género en el país precursor de la especialidad, sino también los prejuicios sobre un de-porte considerado peligroso en algunas naciones.

El crecimiento ha sido mucho los últimos años. La gente piensa que por practicar un arte marcial eres violenta y no te sabes contener, pero es completamente lo contrario; el muay thai es un deporte donde se ponderan valores como el respeto y la disciplina, además de que sus orígenes están lle-nos de historia y cultura , compartió la mexicana Laura Burgos, quien en 2022 logró la medalla de bronce en el Mundial de la especialidad realizado en Birmingham.

Desde que comenzó a practicar, la gladiadora aprendió no sólo a defenderse de su rival en turno, sino también a manejar de forma inteligente la fuerza. Actualmente, es una de las mejores en el arte de la pelea cuerpo a cuerpo.

Mi historia comenzó hace 14 años cuando acompañé a una amiga a una clase. Al principio practiqué por curiosidad y después decidí dedicarme de lleno al deporte que tanto me gustaba. Lo mejor de todo es que puedes dominar tu cuerpo y sientes mucha libertad , compartió la seleccionada, quien en 2024 logró la tan ansiada medalla de oro en el Mundial de Grecia.

Al muay thai se le considera el deporte de las ocho extremidades ya que, en los combates, el deportista no sólo utiliza sus manos y piernas, sino también los codos y las rodillas.