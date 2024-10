Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de octubre de 2024, p. 2

En entrevista con La Jornada a propósito de la redición de su libro de cuentos Lontananza por Ediciones Era, el escritor regiomontano David Toscana recordó una escena: hace años, José Emilio Pacheco, autor de Las batallas en el desierto, le tendió una invitación para sumarse a dicha casa editorial, la cual ha albergado a figuras como Elena Poniatowska, José Revueltas o Carlos Monsiváis; sin embargo, no se pudo concretar.

Cuando vas comenzando, las agencias literarias te seducen , admitió el narrador, por eso hasta ahora se dio estar en Era, lo cual me da mucho gusto .

Editado por primera vez en 1997, los temas que aparecen en Lontananza son reflejo de los rasgos que integran la posterior obra del autor, enfocada principalmente en la novela. “En ese entonces escribí el libro como un reto que me hizo mi amigo Eduardo Antonio Parra. Yo no tomaba, y por ello él me dijo que no podía escribir cuentos sobre cantinas si sólo bebía ‘chocolala’”.

Para sus lectores será fácil establecer puentes entre estos relatos y los personajes que integran su universo literario. Por mencionar un ejemplo, el protagonista del cuento Bienvenido a casa , llamado Amaro, recuerda de inmediato a Miguel Pruneda, de su novela Duelo por Miguel Pruneda (2002), por su vida aparentemente mundana que encuentra en la imaginación, potenciada por unos tragos, la posibilidad de grandeza. Al respecto, el autor remarcó que si bien está presente el alcohol, lo que importa son las vidas imaginarias y los sueños más elevados que los que te presenta la realidad .

Autor quijotesco

Nacido en Monterrey en 1961, Toscana es descrito como un escritor quijotesco, no sólo por la influencia evidente que Cervantes ejerce sobre su obra –muestra de esto es su más reciente novela, El peso de vivir en la tierra (2022), ganadora del Bienal de Novela Mario Vargas Llosa–, sino porque sus personajes viven, como el ingenioso hidalgo, atrapados entre el deseo de redención y la irremediable certeza de que el mundo está roto, que la realidad es una broma cruel.

Su obra ha sido galardonada con premios significativos, consolidándolo como una de las voces más originales de la literatura en español. Entre ellos destacan el Premio José Fuentes Mares por El último lector (2004) y el Premio Xavier Villaurrutia por su novela Los puentes de Königsberg (2009).

Toscana presentó Lontananza este lunes en la Feria Internacional del Libro Monterrey, que se desarrolla en el centro de convenciones Cintermex.