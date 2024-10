Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2024, p. 16

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su última mañanera en Palacio Nacional, un grupo de mexicanos proveniente de distintas entidades del país se congregó en el Zócalo y calles aledañas para despedir al mandatario con una fiesta en la que abundaron los mensajes que reconocen su labor durante el sexenio. El encuentro fue amenizado con banda, mariachis y chinelos; además, se exhibieron carteles que expresan gratitud e imágenes de todos los tamaños y formas que representan al Presidente que se despide. No hubo límite de edad para decirle adiós al mayor referente de la izquierda en al menos las últimas tres décadas en México. Frente a Palacio Nacional una mujer de la tercera edad repartía una hoja con la letra de una canción de su autoría que lleva por título Sembrador de conciencias, mientras un joven no mayor de 30 años leía en voz alta un mensaje para uno de los líderes más reputados de América Latina: “Querido Andrés Manuel… siempre te lloraré en silencio porque todo el conservadurismo no entendería lo que siento por ti”. Además, se contaban anécdotas de las andanzas políticas de AMLO y recordaron aquel fraude del que fue víctima en 2006 que no lo detuvo.