il cuatrocientos treinta y ocho capítulos después, llegó a su fin el ejercicio comunicacional cuasi cotidiano de la conferencia conocida como mañanera tal cual se conoció desde su primera entrega, hace casi seis años. Ayer en Palacio Nacional, justo la víspera del cambio de gobierno, el presidente López Obrador encabezó la última de su gobierno y, lejos de su costumbre, no aceptó preguntas ni ofreció respuestas.

Eso sí, López Obrador presentó una numeralia sobre los aspectos por él considerados más relevantes en su sexenio, no sin antes agradecer mucho por participar en este diálogo circular que hoy concluye. Me da muchísimo gusto que continúe este ejercicio de auténtica comunicación, de mensajes de ida y vuelta, como lo ofreció la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo. Me siento muy orgulloso, muy contento, que atendimos a todos, escuchamos a todos, respetamos a todos, pero le dimos preferencia a los más necesitados .

Algo más: “llevamos a la práctica nuestro principio de que, por el bien de todos, primero los pobres, y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema; se convirtió en una realidad porque logramos –y ese es otro timbre de orgullo– reducir la pobreza y la desigualad en nuestro país, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía como no sucedía en más de sin siglo; nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico, aun limitado por esa crisis económica externa. Y aun cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa, como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos”.