Respuesta de Pável Granados a artículo de Iván Restrepo

eñora directora, le suplico publicar esta respuesta al artículo Canal 22: irregularidades en plena austeridad republicana , firmado por Iván Restrepo (30/9/24) y publicado en las páginas de La Jornada.

1. Mi nombramiento como director del Canal 22 estuvo debidamente hecho y formalizado por el Consejo de Administración de la empresa.

2. No existe ninguna contratación de servicios digitales que tengan que ver con el proceso de producción de la televisora. Y, contrario a lo que dice Restrepo, se produce con archivo del canal, se transmite cotidianamente y se trabaja en un proyecto de investigación y difusión llamado Memoria Canal 22 en pantalla y en las redes sociales.

3. Contrario a lo que sostiene el autor del artículo, el área administrativa del canal ha realizado un trabajo de limpieza y de agilización de los procesos internos, reconocidos por el Consejo de Administración. En tanto que el área jurídica por primera vez gana juicios laborales, los cuales cotidianamente se perdían con anterioridad.

4. Todas las áreas del canal tienen el tamaño que exige su funcionalidad y responden al Manual de organización aprobado por el Consejo de Administración.

5. No realicé varios viajes a París acompañado de nadie. Hice un viaje pagado por mí. Las personas que viajaron a España lo hicieron invitadas por el Festival de Calanda, con los gastos pagados, para realizar la grabación de material para el canal 22.2, MX Nuestro Cine.

6. La videoteca no está debajo de las escaleras: tiene una bóveda en la planta baja del canal, y se encuentra administrada por un área especializada. No hay filtraciones en las zonas de edición de video: las goteras a que se refiere fueron causadas una sola vez durante una lluvia luego de que se tapara una salida de agua en la azotea.

Carta completa en el siguiente link: https://bit.ly/4gMoWGH

Pável Granados, director general de Canal 22

AMLO: seguiremos en lucha por un país mejor, asegura

Presidente: aquí la mayoría se quedará luchando como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda por que prosiga tu legado. Eres fe; esperanza hecha realidad; creador de felicidad palpable; libraste como muy pocos el canto de las sirenas; nunca claudicaste a las mieles del poder; jamás pudieron apagar tu llama de libertad y de justicia; muchos en esta lucha quedaron en el camino al ser presa de la mano fascista y otros más por las circunstancias letales de la vida; honraste a los caídos que lucharon por un México justo; dejas huella imborrable de que un país y un mundo mejor son posibles; tu gracia de la verdad inspira a los demás; con los poderosos avanzas con cautela, sometiéndolos con el poder del pueblo, y así el tigre asesta el zarpazo final. No te vas del todo, sólo cambias la forma, eres esperanza hecha realidad, tu fortaleza es la honestidad, te debes a las masas y nosotros a ti.

Daniel Nájera

Se despide de López Obrador

Escribo estas líneas por mandato de mi espíritu, herido porque ya no será presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador. La nostalgia me invade al saber que ya no estará, como siempre lo ha hecho, impregnando a todos de su fuerte carácter, de su admirable comprensión de la realidad y su sano buen humor en el espacio que él inventó: las mañaneras. Con la sonrisa y las frases en los momentos precisos nos ha ganado, y jamás ha dejado de ser enérgico y de condenar lo injusto. Nuestro presidente, ha sabido cumplir con su palabra y les ha devuelto la dignidad a millones de mexicanos. Se ha enfrentado a la vida con el optimismo de los recios y de los grandes, haciendo felices a quienes lo rodean. Claro, el terrible vacío que dejará no lo llenará nada y adivino cómo estarán desgarrados los corazones de quienes tuvimos el honor de luchar a su lado hasta que alcanzó la Presidencia. Deseo que sirvan estos renglones sinceros, en algo, de bálsamo y sosiego para los que, como yo, estamos agradecidos con su trabajo y entrega. Ha de vivir eternamente entre nosotros. ¡Gracias, presidente!