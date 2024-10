Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2024, p. 31

Madrid. El Tribunal Supremo español resolvió no aplicar la ley general de amnistía por el delito de malversación, con lo que destacados líderes del independentismo catalán, incluidos el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex presidente Carles Puigdemont, no se beneficiarán de la medida de gracia.

La ley de amnistía se aprobó en noviembre pasado en el Congreso de los Diputados como parte de un acuerdo entre los partidos en el gobierno, el PSOE y la coalición Sumar, con los independentistas de Junts per Catalunya (JxCat), que la exigieron a cambio de su apoyo para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.