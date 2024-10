Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2024, p. 36

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La organización de la sociedad civil Las Abejas dio a conocer que dos sujetos, aparentemente ebrios, destruyeron su campamento civil por la paz instalado el 6 de agosto pasado en la comunidad Nuevo Yibeljoj, municipio de Chenalhó, en un contexto de violencia desbordada por el crimen organizado en Chiapas y otros lugares de México .

En un comunicado, explicó que el 28 de septiembre pasado, a las 8 de la noche, llegaron al campamento civil por la paz de Nuevo Yibeljoj en estado de ebriedad, pero no inconscientes, Elías y Juan Méndez Gómez, pertenecientes al paraje Centro Nuevo Yibeljoj y afiliados al municipio de Chenalhó .

Después de “insultar a los compañeros de Las Abejas de Acteal se retiraron, pero a las 9 de la noche regresaron con mayor agresividad. Elías Méndez llegó insultando y diciendo que lo que hacen Las Abejas no está bien, que ‘el terreno en donde están no les pertenece, porque no colaboran en la comunidad’”, dijo.