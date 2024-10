Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2024, p. 34

Acapulco, Gro., El huracán John provocó que desapareciera, en algunos tramos, la franja de arena o playa en Pie de la Cuesta, Acapulco, donde 65 restaurantes resultaron afectados por el aumento de la marea.

Los restauranteros y hoteleros sabemos que no podemos hacer nada contra la naturaleza, el mar busca su terreno , expresó Nelly Mejía Cienfuegos, representante de propietarios de establecimientos turísticos de la zona.

Señaló que pese a la contingencia, el gremio está listo para recibir a los turistas, se encuentra entusiasmado ante la posibilidad de seguir laborando y no es momento de bajar los brazos.

Sin embargo, admitió que existe preocupación por la posible llegada de otro huracán, porque eso sí sería catastrófico para la región.

Mejía Cienfuegos expresó su confianza en que la marea baje al cabo de unos días, e invitó al turismo a regresar al puerto, lo que contribuirá a reactivar la economía y poder salir más pronto del bachezote en que caímos .

Comentó que quienes “todavía tenemos palmas y piedras (frente a los negocios) no estamos tan perjudicados, pero hay compañeros que no tienen, les comió mucho el mar”.

Expuso que el agua ya está al ras de los establecimientos, pero no nos dejamos vencer, aunque sea ya estamos con sombrillitas tra-tando de reactivarnos, porque no hay de otra .

La restaurantera puntualizó que la naturaleza es algo que no podemos evitar. Tenemos todas las ganas y la voluntad para salir adelante; no nos quita el ánimo invitar a los turistas; aunque de momento no tenemos mucha área de playa, los podemos recibir con el sazón y el cariño de siempre .