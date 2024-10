Al texto acompañan dos imágenes, la del álbum de Nace una estrella, cuyo tema musical, Evergreen, ganó el Oscar a mejor canción, así como una del último concierto de Streisand en Londres, en 2019. “Le pedí a Kris que se me uniera en el escenario para cantar nuestro otro dúo de Nace una estrella, Lost Inside Of You.

Dolly Parton, con quien Kristofferson colaboró en temas como Put It Off Until Tomorrow o From Here to the Moon and Back, también ha llorado el fallecimiento del artista, remarcando su gran pérdida .

Otras personalidades, como los cantautores LeAnn Rimes y Travis Tritt y la cantante y actriz Reba McEntire, lamentaron también la muerte de Kristofferson. “Fue una inspiración, expresó Tritt. "Qué caballero, qué alma bondadosa y qué amante de las palabras. Me alegro mucho de haberlo conocido y de haber estado a su lado. Una de mis personas favoritas", ha escrito por su parte McEntire, mientras Rimes alababa su gran corazón .