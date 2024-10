▲ Es un premio que no esperaba; fue una sorpresa. El libro es sobre la muerte. Lo enfoco a los dos tipos de muerte que concibo: la natural, por la que todo mundo vamos a pasar, y la que considero que no es natural, sino impuesta, violenta , expresó Ruperta Bautista en entrevista con La Jornada. Foto Elio Henríquez

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La escritora tsotsil Ruperta Bautista consideró que el Premio de Literaturas Indígenas de América 2024, que recibió recientemente, puede contribuir a abrir el camino a otras mujeres para publicar en su lengua materna.

El galardón reconoce el trabajo de mujeres y hombres de pueblos originarios no sólo de México, sino de América Latina, por ello es muy importante , comentó al ser entrevistada al final de la presentación de su libro Ixbalam-ek’ (Estrella jaguar), con el que obtuvo el galardón.

Es un premio que no esperaba; fue una sorpresa. El libro es sobre la muerte. Lo enfoco a los dos tipos de muerte que concibo: la natural, por la que todo mundo vamos a pasar, y la que considero que no es natural, sino impuesta, violenta.

Agregó: Esto es lo que abordo; particularmente, en el caso de mujeres que considero que no ha llegado el momento de su muerte, pero por alguna razón fallecieron, como en el desplazamiento interno, cuyas condiciones son hostiles y no tienen formas de asistir al médico. Esa no es una muerte natural, porque perecen por la situación en la que viven .

Originaria del municipio de Huixtán, Bautista expresó que “la mujer de pueblos originarios tiene muchas dificultades para realizar cualquier actividad. De por sí para una mujer indígena –yo uso la frase ‘mujer de pueblos originarios’– es difícil, pero no imposible. Uno tiene que hacer todo con el fin de plantearse objetivos”.

–¿El alzamiento zapatista de 1994 representó un impulso para la escritura en lenguas originarias?

–No sólo impulsó la literatura en lenguas originarias, sino que fue el parteaguas de varias cosas, abrió puertas. Como dijo (el escritor, Alejandro) Aldana: no es un trabajo del gobierno. Fue como decir: es el momento, tenemos que hacerlo .

Señaló que escribir Ixbalam-ek’, que está disponible en español y en tsostsil, le llevó 11 años, pero me siento satisfecha de haber logrado la novela porque fue un reto personal que me impuse; en el mismo libro hay varios planteamientos para el lector .