Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Martes 1º de octubre de 2024, p. 2

Los 30 años que dedicó Alberto Blanco a redondear Canto desierto dan idea de la magnitud de esa creación y por qué para él no es un libro más . Se trata de la culminación de la obra de ese renombrado poeta mexicano, según asienta en el colofón del volumen su homólogo Jesús Munárriz, director del sello Ediciones Hiperión, de España, bajo el cual fue publicado en esa nación europea.

De extensión breve, 188 páginas y 36 poemas, divididos en cuatro apartados, lo que hace en este nuevo poemario el también artista plástico y músico nacido en la Ciudad de México en 1951 es dejar constancia de un llamado: el de la voz de la poesía en su estado más puro.

Es poesía sin cortapisas, sin restricciones, sin concesiones , afirma Alberto Blanco en entrevista con La Jornada, durante la cual comparte algunas reflexiones de lo que ha sido para él la práctica poética, sobre lo que ha profundizado en los libros El llamado y el don, de 2011; La poesía y el presente, de 2013, y El canto y el vuelo, de 2016, galardonado ese mismo año con el Premio Xavier Villaurrutia.

A su decir, la poesía es una forma radicalmente distinta de usar el lenguaje . Nada tiene qué ver con el lenguaje cotidiano, el utilitario de todos los días, detalla, sino con el que se emplea en sentido inverso: no para comunicar, sino para ser escuchado; no de adentro hacia afuera, sino de la totalidad hacia adentro, hacia uno o ninguno .

Aclara, sin embargo, que no toda la poesía o no todo lo que se llama así sigue ese parámetro: En mi caso, no todos los poemas ni todos los libros ejemplifican al 100 por ciento esa actitud que puede considerarse muy radical, pero hay algunos que sí se atienen escrupulosamente a esa noción del lenguaje utilizado no para decir, sino para escuchar .

Al respecto, considera que Canto desierto es el ejemplo perfecto y quizás el más refinado de todo su trabajo , al tratarse de una expresión acabada y perfectamente en foco de lo que es escuchar noticias del otro lado del lenguaje. En otras palabras, son poemas dictados no sé por quién, por qué, desde dónde, cómo; lo que sé es que no soy yo hablando, sino soy yo escuchando .

Refiere que este libro “comenzó a escribirse hace tres décadas, y digo que comenzó a escribirse como si se hubiera escrito solo, cuando vivía con mi familia en las afueras de El Paso, en la frontera entre Texas y Nuevo México, donde empieza el desierto. Así que éste se hace superpresente en esta obra, particularmente en la primera de las cuatro partes que la conforman. El primer poema que ‘me llegó’ es el que abre el libro, ‘Mala memoria’, que se convirtió en el buque emblema; me regaló la forma a seguir, que es muy abierta, y me permitió articular muchos registros distintos”.