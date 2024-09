E

n 2003 una afamada sicóloga conductista proveniente de un país hermano declaró que Marilyn Monroe era una imbécil. Esa sicóloga antifreudiana confundía a Marilyn con los papeles de rubia tonta que interpretaba. No sólo eso: en un churro olvidable Marilyn se presentaba como la defensora ardiente del modo de vida americano y aparecía al lado de Richard Widmark.

Desde su temprana infancia la actriz de Una Eva y dos Adanes conocía varios barrios de mexicanos y compartía no pocas de sus vivencias con nuestros compatriotas. Ya en el pináculo de su fama, Marilyn no sólo vino a la Ciudad de México, sino que se disfrazaba como una respetable señora para arribar a Chapala, donde se ponía en contacto con un matrimonio de personas expulsadas de Estados Unidos por la represión macartista. La actriz de Los caballeros las prefieren rubias se sentía muy atraída por la diversidad cultural de nuestro país y según me contó el crítico de cine Emilio García Riera, ya fenecido, quería filmar una película en que interpretaría un papel semejante al elaborado por la inolvidable actriz y científica sin título profesional Hedy Lamarr en una cinta basada en una novela de John Steinbeck que se realizaba en un escenario mexicano.

Ese gusto por lo mexicano de esa notable actriz rubia nunca fue del gusto de los supremacistas blancos, que además veían con mucho recelo la cercanía de Marilyn con intelectuales izquierdistas que trataban de ocultar sus simpatías políticas debido al macartismo; ya en los años 60 Marilyn ya no era el prototipo de las chicas estadunidenses de escaso talento, sino una partidaria del multiculturalismo. En 1962 los medios de comunicación anunciaron un supuesto suicidio de Marilyn, y en el día de hoy se ha comprobado que eso fue una falacia.