E

n enero de 1991 personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y la sociedad civil solicitaron al presidente Carlos Salinas de Gortari la creación de una televisora cultural. En junio de 1993 tuvo respuesta con la primera transmisión del Canal 22.

Como una televisión pública del Estado fue adscrito al entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su sede: los antiguos estudios de cine Churubusco. Su primer director, José María Pérez Gay, al que le sucedieron, entre otros, Enrique Strauss, Jorge Volpi, Raúl Cremoux y Armando Casas. Ellos contribuyeron a mejorar la calidad técnica y la producción de la emisora; a responder a la diversidad cultural y social del país.

El 1º de diciembre de 2022 fue nombrado director quien dejó en severa crisis a la Fonoteca Nacional: Pável Granados, pese a no llenar el perfil profesional que se exige para ese cargo (grado de licenciatura) y sin el menor conocimiento del manejo televisivo. Prueba de ello es que adquirió sistemas digitales no compatibles que vuelven lentos los procesos de producción. Por eso, el archivo histórico del 22 resulta muy poco accesible y no se usa adecuadamente. Ilustran programas y noticieros con materiales que años atrás subieron a Youtube.

Otro absurdo: llegó a su cargo con una docena de inexpertos administrativos procedentes de Veracruz. Los comanda un panista que antes era agente del Ministerio Público en dicha entidad. En tanto, el área jurídica ha perdido varias demandas por despidos injustificados de personal. Otras están sin resolver. Una falla más: su área de comunicación social e imagen es más grande que la de una secretaría de Estado. Elabora anuncios que no se tansmiten y una gaceta interna inservible.

En plena austeridad repubicana y con un salario mensual de 100 mil pesos más otras prestaciones, Granados envió a sus cercanos amigos a España a cubrir diversos actos, cuando el 22 tiene allí corresponsal. Por su parte, realizó varios viajes a París, uno de ellos acompañado de su asistente .

En cambio, parte de la videoteca está debajo de las escaleras del edificio, expuesta al polvo y a la humedad. Hay filtraciones de agua en las zonas de edición de videos. Cuando el canal transmitía apenas un noticiario, tenía ocho sistemas portátiles de grabación. Hoy, cuatro, pese a contar con una numerosa pero ineficiente área de producción. Agrego que el 22 pasó más de un mes sin Internet. Está demandado por su proveedor por falta de pago. En lugar de solucionar judicialmente ese asunto, el canal contrató a otro proveedor.