Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2024, p. 16

El asesor de campañas políticas Guillermo Sesma Suárez negó las acusaciones de su ex esposa, Regina Seemann Audiffred, de violencia familiar y abuso sexual contra sus tres hijos.

Niego categóricamente los hechos de los que ella me señala. Esos hechos no pasaron y voy a acreditarlo. ¿De qué? De que los veía bañar. Esa es la acusación que me tiene en esta situación. Todos los fiscales que he tratado no ven el abuso sexual , dice en entrevista con La Jornada al solicitar su derecho de réplica, luego de la publicación de la entrevista con su ex esposa.

En la carpeta inicial declara que ella y sus hijos sufrieron abuso y violencia desde que residían en Austin, Texas: Está acreditado judicialmente que en Estados Unidos nunca pasó .

Señala que es falso lo que Regina Seemann afirma sobre los abusos sexuales cometidos contra sus hijos: Yo tengo pasaporte y boletos de avión para demostrar que me fui un mes a Nueva Zelanda sin acceso a los menores .

Dice que tampoco es cierto que pasara el 2 de febrero, día del cumpleaños de Regina: Estaba en Valle de Bravo con mi novia y su hija, junto con mis menores. No puede acreditar nunca lo que dice que pasó, porque no pasó .

–Regina, señala que la violaste y a partir de ahí ya no vivió contigo…

–Está en la declaración en Estados Unidos, donde le preguntan una y otra vez si la violé y ella dice que no. Aquí está la declaración certificada, apostillada y traducida, además del video de más de cuatro horas en el que se pueden dar cuenta de que no acreditó la violencia doméstica.

–Los niños dicen que tú hablabas mal de su mamá y la insultabas…

–Jamás. Tengo videos donde ella misma los mete a la corte donde su mamá y ella están alienando a mis hijos. Es parte de mi contrademanda a ella. Llevo nueve meses sin ver a mis hijos.

Comenta que la demandó por falsedad de declaraciones: Yo quiero que ellos estén bien, a mí sí me preocupan mis hijos, pero no están bien con una mamá totalmente fuera de sí .

–Los niños dicen que cuando estaban contigo, no les dabas de comer.

–Es totalmente falso. Muchísimos amigos pueden acreditar que mis hijos comían en mi casa de todo. Mi hija la menor come más que yo.

–Ellos hablan de los castigossólo porque comían un caramelo…

–No es cierto, lo que sí les digo, y es una educación, es que si no hay ejercicio no puede haber postre. No pueden comer postre antes de la proteína. A mí sí me preocupa genuinamente el bienestar de mis hijos y los he educado para que sepan cómo se puede comer… yo era un niño gordo. Hoy ya sé que no se puede comer azúcar, ya que da cáncer. Regina sufrió problemas de bulimia y anorexia en su juventud y hoy se los quiere trasladar a mis hijos.

Añade: “Lo que les está haciendo es dañarlos, mis hijos van a quedar manchados de todos sus dichos, que no tiene cómo acreditarlos, yo tengo cómo acreditar que ella forma parte de una red de extorsión liderada por su abogado, donde el modus operandi es que contrató ex agentes del Ministerio Público para su despacho y se vinculan con gente de la fiscalía”.

Afirma que sus hijos llevan cuatro años y nueve meses de alienación parental : desde que me pintó el cuerno, porque descubrí unas fotos de Regina desnuda en la iPad de mi hija menor. Esto es una extorsión. ¿Qué mamá que después de que presuntamente abusan de sus hijos se voltea y mete un divorcio incausado pidiendo 1.6 millones de pesos mensuales?

–Ella dice que esa cantidad es la suma que lleva pagando en colegiaturas y gastos de los niños durante más de seis meses…

–A mí qué más me da eso. El convenio ya quedó firmado y sólo tengo que dar 900 dólares por niño, es decir, 2 mil 700 dólares en total (más de 53 mil pesos).

–Pero el convenio firmado en Austin ya quedó superado y no está homologado…

–Estamos en proceso de homologación. Ese no es el problema, ella solicitó un nuevo divorcio y es un fraude.

–Ella dice que aquí en México no están divorciados…

–No es cierto, imagina que nos tengamos que divorciar en cada país que vives. Tu estado civil te sigue. Ella se quiere divorciar de mí en Estados Unidos porque calcula que allá me puede quitar más dinero. Lo tengo documentado. La muchacha le tomó fotos al diario de Regina y me las mandó para el juicio.

Añade: “Ella solicitó el divorcio en Estados Unidos por diferencias irreconciliables. Se lo dan. Llegamos a un acuerdo. Le doy 3 millones de dólares. Vendí mi casa y le di todo el dinero.

–Regina dice que era su casa también y ese dinero lo que le correspondía, incluso que le tocaba más…

–El convenio estableció que yo le diera 3.2 millones de dólares, se los dí, le dejé todos los muebles. Cuando no podía vender la casa, me intentó extorsionar y le llamó a mi hermano (el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma) diciendo que si yo no le daba 10 mil dólares de pensió, haría público nuestro divorcio. Esta es la segunda vez que me está extorsionando.