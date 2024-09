Según datos del reporte ejecutivo de este estudio del tribunal electoral, lo anterior viene acompañado del aumento en la confianza en las instituciones electorales, pilar de la democracia representativa .

Otros datos de la evaluación de las tareas de las autoridades electorales revelan que 65 por ciento de los mexicanos consideran que en las elecciones se vigila que se cumpla la ley y la Constitución.