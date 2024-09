E

l aficionado dijo ¡Basta! Durante lustros toleró la afrenta de ver al Tri jugando 99 por ciento de sus partidos en Estados Unidos; obvio, no lo siente suyo. En 2020 le quitaron de un zarpazo la emoción del descenso y ascenso; trauma no superado. Enseguida, muchos dueños guardaron la cartera y se echaron en la hamaca. Los equipos colapsan y las emblemáticas Chivas no ganan… En el colmo, los federativos dejaron claro que la Liga Mx es poca cosa, indigna de respeto, cuyo calendario se puede modificar, pausar o comprimir, incluso por la insulsa Leagues Cup.

Cambios de horario, de televisora y de día de partido como local llevaron al límite al más fervoroso fanático… Algunas aficiones tienen el hígado verde de coraje: las de Querétaro y Torreón –por ejemplo– están furiosas y lo demuestran, pues a causa de la aberrante multipropiedad les quedó claro que el dueño tiene de consentido al otro, a Xolos y al Atlas. Están amargadas porque si algún jugador de su plaza logra brillar, será trasladado sí o sí a la catedral, y ellos seguirán siendo una capillita… Entonces, dejaron de ir a los estadios.

Le sobra dinero pero le falta gracia y hechura de empresario cabal, de ésos que cumplen con sus obligaciones a ciento por ciento. Como queriendo bromear, Ricardo Salinas Pliego lanzó en redes sociales su habitual amenaza ante la paupérrima asistencia que por estos meses registra el estadio Cuauhtémoc. Advirtió que podría sacar al equipo de la Angelópolis y moverlo hacia Tlaxcala o Mexicali , tal y como hizo con Monarcas de Morelia, franquicia que trasladó a Mazatlán sin lograr el éxito que imaginó.

En efecto, el Apertura 2024 toca fondo y el choque Puebla-Juárez registró la entrada más baja en años de la Liga Mx, con 5 mil 147 aficionados. Salinas tiene también acciones en el Atlas, pero de los tres equipos no se hace uno. A ninguno le invierte con generosidad y buena planeación… Los abandonados por los fanáticos no sólo son Puebla, Santos y Gallos Blancos, sino también Juárez, Mazatlán, León ¡hasta Pumas y el América han resentido el alejamiento de la gente! Desde luego, hay algunos partidos taquilleros, son muy pocos.