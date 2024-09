T

ermina hoy un sexenio al que le pueden cargar todos los calificativos que cada quien quiera, pero que si se toman en cuenta sus resultados será, para la historia, uno de los más importantes para el país.

Resultados, hechos, eso es lo que más vale, y por más que se diga serán esos, los hechos, los que hablen de qué pasó con el país durante el gobierno de López Obrador.

Es innegable que el trabajo tuvo que ser muy azaroso. El neoliberalismo creó sus instrumentos de resistencia, sus redes de protección. Se trataba de permitir elecciones con resultados hasta contrarios a sus estrategias de negocio y aceptar, si fuera el caso, el triunfo de la oposición mientras no se perdiera el poder que residía en algunas manos fuera del control de la estructura política del país.

Y así como el Poder Judicial, que grita su autonomía con la voz de su patrón, impedía que las leyes pudieran favorecer, de alguna manera, a las mayorías, de la misma forma dieron pie a la creación de las organizaciones no gubernamentales siempre listas a inhibir las tareas del gobierno cuando éstas lastiman alguno de sus negocios, o cuando desnudan los ilícitos impunes que se cometen desde la trinchera de la sociedad civil , donde también se cubren en nombre de la Iglesia otros grupos que dicen buscar la paz y alimentan el conflicto.

En fin, de aquellas marchas en las que se buscaba la justicia para todos, a la industria del chantaje que se vive ahora, hay diferencias que ya pesan en el ánimo de casi todos.

La no represión como estrategia de gobierno exige esfuerzos y talentos que no siempre se encuentran entre los funcionarios de gobierno, eso hay que decirlo, pero hay marchas, plantones y cierre de calles y avenidas que no buscan la solución de un problema, sino enfrentar al gobierno y provocar un acto de represión.