al vez sea un ejercicio fallido a sabiendas de cómo y quiénes toman las medidas sancionatorias en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pero de cualquier suerte valdrá el esfuerzo así sea sólo para exhibir a los de por sí depreciados y despreciados impartidores de justicia que se saltaron –lo siguen haciendo– todas las trancas, violaron la ley que dicen garantizar e intentaron sabotear el proceso de aprobación y promulgación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación presentada al Congreso por el presidente López Obrador.

En cuestión de horas, la ahora senadora con licencia Ernestina Godoy asumirá la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República (CJPR), ya con Claudia Sheinbaum en ejercicio, pero en vía de mientras da a conocer que se hará del conocimiento del CJF la actuación de los jueces que han concedido amparos para tratar de frenar primero la aprobación y después la publicación de la reforma constitucional en materia judicial, ya que deben actuar con imparcialidad y profesionalismo y no lo están haciendo ( La Jornada, Andrea Becerril).

Los justicieros participantes en esas acciones ilegales (descarado boicot a la citada reforma constitucional) asumieron facultades que no les corresponden; no tienen atribuciones para frenar el trabajo de otro poder, en este caso del Legislativo , dijo Godoy no sin subrayar que aquellos serán denunciados ante la CJF, instancia que –se supone– deberá sancionarlos por sus actos contrarios a su responsabilidad.

El Consejo de la Judicatura Federal está por cumplir su aniversario número 30; en 1994 la creó Ernesto en Zedillo, cuando corrió a todos los ministros salinistas cómodamente instalados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo para imponer a los suyos, a quienes respondieran a sus instrucciones. Y en ese tenor aparece el CJF para garantizar la independencia de los jueces y magistrados federales , y de pasadita –versión oficial– sancionar al personal que viole la ética profesional y, desde luego, la ley. El problema es quién sanciona, porque los punibles está de un lado y del otro, es decir, se protegen entre sí.

Como muestra de lo anterior, vale retomar la información que en día pasados divulgó la Secretaría de Gobernación: el CJF (Norma Piña=juez y parte) es responsable de vigilar el legal comportamiento de jueces, magistrados y, en su caso, sancionarlos cuando se comprueben casos de corrupción, nepotismo u otra violación. Pues bien, en el periodo 2004-2023 se presentaron 38 mil quejas contra funcionarios del Poder Judicial, pero de ellas se desechó 86 por ciento sin siquiera iniciar una investigación.