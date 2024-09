M

anuel Abad y Queipo nació en Villapedre (Asturias) en 1751 y murió en Toledo, España, en 1825, a los 74 años. Es decir, español de principio a fin. Y también noble a medias, pues fue hijo (de los llamados ilegítimos) de José Abad, conde de Toreno (y realizó su primer milagro, pues se le permitió usar el apellido de su ilegítimo papá). Pero además de su sangre medio azul, fue príncipe de la Iglesia, logrando ser obispo de Michoacán, lo que igual que ahora no es poca cosa, pues entonces allí el crimen organizado estaba compuesto por la alta jerarquía religiosa, los grandes hacendados, muy cristianos encomenderos y, por supuesto, los financieros tatarabuelos de nuestros contemporáneos, dueños de la banca, pero merecedores del banquillo.

Pues fue precisamente Abad y Queipo, en representación de todos estos señores, el autor de esta infame apostasía, de esta abjuración de sus principios que merece ser excomulgado. Veamos el documento en comento: