Lunes 30 de septiembre de 2024, p. 29

Beirut. Israel bombardeó ayer puertos y centrales eléctricas en Hodeida, Yemen, con el argumento de que el objetivo era infraestructura que servía para el traslado de armas iraníes a la región; mantuvo su ofensiva en Líbano, con saldo de de 105 muertos y 359 heridos, y en la franja de Gaza sus ataques ya dejaron 41 mil 595 desde que comenzó esta guerra en octubre pasado.

Las fuerzas armadas de Israel confirmaron una operación aérea a gran escala contra los rebeldes de Yemen, con decenas de aviones de combate y el apoyo de aeronaves de reabastecimiento y de espionaje, contra objetivos militares del régimen terrorista hutí .

Sin embargo, las autoridades hutíes, respaldas por Irán, aseguran que son instalaciones civiles, y denunciaron la muerte de tres ingenieros de la empresa Al Hali Electricity y de un trabajador del puerto, además de que 49 personas resultaron heridas.

Los bombardeos fueron en respuesta a los últimos ataques llevados a cabo por el régimen hutí contra el Estado de Israel , después del disparo de varios proyectiles, y de que los insurgentes reivindicaron el lanzamiento de un misil contra el aeropuerto de Tel Aviv el sábado, cuando llegaba el premier israelí, Benjamin Netanyahu, procedente de Nueva York, donde particpó en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Tras la oleada de ataques, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, publicó en X: he seguido el ataque contra los hutíes desde la sala de control de las fuerzas aéreas. El mensaje está claro. No existe ningún lugar que esté demasiado lejos , y acompañó el texto con una cita bíblica: persigo a mis enemigos, les doy caza, no vuelvo hasta haberlos acabado. Salmos 18, 38 .

Las autoridades hutíes condenaron la brutal agresión israelí en Hodeida. Aunque sabemos que este enemigo arrolla las leyes y normas internacionales con total salvajismo, se exponen a respuestas que no pueden soportar .

Todas las posibilidades son consideradas: Irán

A todo esto, el canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió desde Nueva York que todas las posibilidades están abiertas en el conflicto con Israel, incluso la de la guerra tras el asesinato del clérigo Sayed Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah (Partido de Dios), de acuerdo con la agencia de noticias iraní Fars.

Subrayó que la desaparición de Nasrallah no debilita a la resistencia y que la sangre del mártir aumenta la fuerza de Hezbollah, su impulso y el crecimiento de sus efectivos .

En tanto, la presión militar contra la formación chiíta Hezbollah en Líbano golpeó 120 objetivos, según el ejército israelí, en la región del Bekaa, Balbek-Hermel, Ain Delb, Tiro, Burj al Shamali, Abasiya, Al Bazuriya, Tair Deba y Qana; mientras los escombros del ataque en un suburbio de Beirut en el cual murió el viernes pasado el máximo líder de la organización seguían ardiendo y la gente acudía al lugar para ver lo que quedaba de sus casas unos, y otros para presentar sus respetos o rezar.