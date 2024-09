Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2024, p. 33

Acapulco, Gro., Los restauranteros de Puerto Marqués apenas se recuperaban del azote del huracán Otis, ocurrido en octubre del año pasado, cuando otro meteoro, John, les ha causado daños y pérdidas incuantificables.

En la parte final de la calle Miguel Alemán, vía principal de la zona, a la altura del Bloque 3, 16 establecimientos se desplomaron por las torrenciales lluvias y las inundaciones, cuyas corrientes formaron dos grandes socavones donde se observan lanchas, tubos de drenaje, arena y asfalto hecho trizas.

Es como si el restaurante Naty nunca hubiera existido , comentó Silvia Dámaso García, quien explicó que su familia tiene más de 50 años al frente del negocio.

Silvia relató: El jueves ocurrió todo. Se escuchó un tronido, aquí desembocó todo lo que venía del río y de la Laguna Negra. Tuvimos que salir a las 10 de la noche. Teníamos mucho miedo, la verdad. Nunca nos habíamos inundado así; toda esta zona de restaurantes quedó afectada. Hacemos un llamado al gobierno. Es nuestra fuente de ingresos .

Otros restaurantes afectados son Pepes Club, Celia, Lucerito, La Chiquita, María de Jesús, Charly, Linda, Victoria y Xóchitl.

Nunca habíamos visto algo así, pero gracias a los socavones el agua pudo fluir al mar. Ya la teníamos hasta el cuello; no la hubiéramos contado , expuso Martín Ramírez, quien resumió: Volvimos a perder todo .

Habitantes sacaron pertenencias a la calle para limpiar sus propiedades. El nuevo escenario en esta localidad turística es desolador. Junto a los dos grandes socavones y establecimientos arrasados por el agua se acumulan montones de basura, ramas, colchones, electrodomésticos descompuestos y lodo deslavado de cerros cercanos. Pero ni un turista o comensal.

No he comido , lamentó Gumersindo Palma Martínez, ejidatario de Puerto Marqués, quien manifestó: Estamos en una situación crítica. Puerto Marqués está hundido, no tenemos trabajo, no tenemos comida, no sabemos qué hacer, no se puede transitar, la laguna creció como tres metros, se salió a la carretera. De la glorieta del crucero para acá todos estamos afectados .

El agua subió hasta la iglesia. Tuvimos que sacar en lancha a nuestros vecinos , explicó Lupita, mientras ayudaba a liberar la calle de lodo con una pala.