A partir de la década de los 60, escribió clásicos como Sunday Mornin’ Comin’ Down, Help Me Make it Through the Night. Sus canciones se hicieron más conocidas por interpretaciones de otros artistas, como Ray Price entonando For the Good Times o Janis Joplin cantando a todo pulmón Me and Bobby McGee.

Recordó lo que Kristofferson dijo cuando viajó a Nicaragua: “‘Estuve con los sandinistas. He defendido a Leonard Peltier, Mumia Abu-Jamal y a los Trabajadores Agrícolas Unidos. He sido un radical durante mucho tiempo. Supongo que es una pena. Sería más comercial como campesino de derecha, pero me metí en esto para decir la verdad tal como la veo’. Kris Kristofferson, descanse en paz, cantante, compositor, veterano, héroe de la clase trabajadora”.

Para 1966, el cantante de country Dave Dudley publicó el sencillo Viet Nam Blues, canción compuesta por Kristofferson que sólo tuvo repercusión local. Un año después, éste firmó un contrato discográfico con Epic Records y publicó el tema Golden Idol, con Killing Time en la cara B, que no tuvo un éxito importante.

Otros grabaron y publicaron material de Kristofferson: Roy Drusky, con Jody and the Kid; Billy Walker, con From the Bottle to the Bottom; Ray Stevens, con Sunday Mornin’ Comin’ Down, o Jerry Lee Lewis, con Once More with Feeling, que entraron en las listas de popularidad. A raíz de su éxito como compositor, alcanzó mayor reconocimiento como intérprete tras su participación en el Newport Folk Festival, donde Johnny Cash lo presentó al público.

En 2010, Light in the Attic Records publicó Please Don’t Tell Me How the Story Ends: The Publishing Demos, colección con temas grabados por Kristofferson entre 1968 y 1972 durante su trabajo como conserje en Columbia Records. En 2013 lanzó Felling Mortal, su último trabajo de estudio.

A partir de 1973, centró su trabajo en la industria del cine. Figuró como actor en películas como Blume in Love, dirigida por Paul Mazursky; así como en Pat Garrett y Billy the Kid, de Sam Peckinpah.

Bajo la dirección de éste volvió a actuar en largometrajes como Bring Me the Head of Alfredo Garcia y Convoy. Junto a Ellen Burstyn, protagonizó la cinta Alice Doesn’t Live Here Anymore de Martin Scorsese en 1974; estelarizó A Star is Born junto con Barbra Streisand en 1976, y actuó al lado de Wesley Snipes en Blade, de Marvel, en 1998.