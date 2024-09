Juan José Olivares

Lunes 30 de septiembre de 2024, p. 7

Como agradecimiento de despedida y, sobre todo, para dejar el mensaje de que la revolución del amor, unida a la de las conciencias, cuidará el legado del movimiento obradorista, del humanismo mexicano, ayer en el Monumento a la Revolución se llevó a cabo el festival Hasta siempre, Presidente.

Con la frase la banda te va a extrañar , el encuentro reunió, desde las 11 hasta las 21 horas, a intérpretes de diferentes géneros, entre ellos, al flautista Horacio Franco y las bandas de ska y rock La Tremenda Korte y Los Estrambóticos.

Organizado por simpatizantes de la 4T para reconocer la obra de gobierno de López Obrador, muchas agrupaciones y solistas participaron de manera solidaria en el acto gratuito, como parte de una iniciativa totalmente orgánica, ciudadana, de amor, libertad y convivencia .

El ágape de despedida pejista incluyó una función de lucha libre con los héroes del pancracio, como Morfosis, Reiyel y Cometa Maya, Elipse, así como Tempo y Tao Tao. También, Shere Khan, Sol y Águila Roja, que lucharon contra Black Shadow II Jr, Maniak Kop y Cerebro Negro Jr. En la estelar, Ciclón Ramírez Jr, Éxtasis y Radioactivo se enfrentaron a Hijo del Pirata Morgan, Flamita y Argenis.

Se escuchaban las mentadas de madre a los rudos, mientras la música comenzaba a reunir al público que disfrutaba del maestro Franco, que, debido al clima, tocó sólo una pieza.

Salió el rapero Sieck, conocido por sus rolas a favor de la 4T y de la mexicanidad. Apareció en tres ocasiones en el escenario, en una de éstas soltando su rima con Bola de coguptos. Luego vino la trova del estado de Guerrero de Carlos Villalobos; The Evil Ones, banda que detonó el primer slam, pese a que la lluvia comenzaba. Los Evil Ones tuvieron de invitados a la Banda Allegrissimo (vestidos de payasos) y, juntos, calentaron el cemento de la plaza revolucionaria.

Antes de que Vórtice Ensamble diera cátedra de música mexicana con cuerdas, Rocío Jaramillo, luchadora social, cantó una rola de Los Tigres del Norte, América. Vino el rockabilly de Eddie y Los Grasosos, slameando con todo y contrabajo. ¡Es un honor estar con Obrador. Vamos con Sheinbaum! , dijo el líder del grupo, Eddie.

Lo secundó Iván Lachi, trompetista y cantante, que convocó con sus sonidos jamaicanos sound system del cóver Take Five, de Dave Brubeck, y otro del grupo Antidoping. Para entonces, ya no tenía playera, sino calor.

Tláloc daba avisos para que los presentes compraran hules y paraguas, porque la fiesta no iba a parar, más por las arengas a favor de AMLO que nunca cesaron.

El carnaval, cuyo quorum se contaba por miles, siguió en la Plaza de la República con 16 actos que dirigieron la fiesta de despedida, con músicos de apoyo abierto.

Ska y slam