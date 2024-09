Juan José Olivares

Lunes 30 de septiembre de 2024, p. 6

“No voy a morir. Las chamanas no morimos, trascendemos… a la vida no le debo ni me debe nada; estamos bien”, dijo alguna vez una cantante conocida como La Chamana, quien aseveraba que su único amor había sido Frida Kahlo, su gran amigo José Alfredo Jiménez y su leit motiv, la libertad.

La Chamana es efigie cultural en el país y estandarte de la comunidad LGBTx, pero más, para quienes aman ser ellos mismos.

Chavela Vargas, la gran Chavela, artista del canto, símbolo nacional, última sobreviviente de la época de oro de la canción mexicana y quien es bien recordada por la frase Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana , regresó a un lugar emblemático de la Ciudad de México, que era parte de su ecosistema: la Plaza Garibaldi, precisamente donde está la Plaza de las Luminarias.

Chavela volvió como escultura de bronce, que en su honor hará recordar a una de las creativas más libertarias que haya dado ésta, su tierra por decisión.

Les dejo de herencia mi libertad , señala una frase de la cantante plasmada en dicha obra, a cargo de Alfredo López Casanova (Guadalajara, Jalisco, 1968) de 2.10 metros de altura. Es un modelado para bronce a la cera perdida. Su elaboración llevó seis meses en un taller de la alcaldía Iztapalapa.

Captura a la cantante en plenitud de su carrera. La representa con los brazos extendidos, reflejando su carácter libre y fuerte, con jorongo rojo y botines, elementos simbólicos que la acompañaron durante su vida, esculpidos con precisión.

El monumento estará junto a los de Javier Solís, Tomás Méndez, Manuel Esperón, José Ángel Espinoza Ferrusquilla, Martín Urieta, Juan Gabriel y José Alfredo Jiménez, su gran amigo y compañero de muchas noches en el Tenampa. Juntos marcaron una era en Garibaldi y la convirtieron en punto de referencia para los amantes del mariachi y, sobre todo, de la bohemia.

Con su voz, Chavela transmitía lo que pocos: la libertad. Afirmaba que ésa era su herencia. Ése fue el grito que en 2000 en un concierto en el Zócalo acuñó , recordó la autora de la iniciativa de la estatua, María Cortina, quien la apapachó en sus últimos tiempos.

Aquella vez, las piedras del Templo Mayor retumbaron. Se sintió esa unión entre los mexicanos de antes y de hoy con el grito de Chavela que hoy queda en su estatua , dijo Cortina, quien agradeció a Elena Poniatowska, presente en el acto, así como al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Libertad de ser