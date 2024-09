Afp

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2024

Zúrich. El esloveno Tadej Pogacar ganó su primer título de campeón mundial de ciclismo en ruta en Zúrich con un ataque espectacular a 100 kilómetros de la meta, una maniobra impensable con la que escribe un nuevo capítulo de la historia de este deporte.

Pogacar se convierte en el tercer pedalista –tras Eddy Merckx en 1974 y Stephen Roche en 1987– en ganar el mismo año el Giro de Italia, el Tour de Francia y el Mundial.

No sé qué se me pasó por la cabeza. Evidentemente no era el plan previsto en la salida, pero la carrera se desbloqueó rápido, con una escapada muy peligrosa por delante. Quizá fue estúpido de mi parte, pero afortunadamente llegué. No puedo creerme lo que acaba de pasar , dijo Pogacar tras superar la línea de meta.

El fenómeno del ciclismo conservó 34 segundos de ventaja sobre el australiano Ben O’Connor y 58 con el neerlandés Mathieu van der Poel, que defendía el maillot arcoíris, tras una travesía temeraria en una larga jornada (273 kilómetros).

Acelerando a 100 kilómetros de la meta, una distancia desaconsejada en cualquier manual de ciclismo para lanzar un ataque, se unió a un grupo de escapados en el que le esperaba su compatriota Jan Tratnik.

Tras 20 kilómetros volvió a distanciarse, junto con el francés Pavel Sivakov, su compañero este año en el equipo UAE.

A 51 kilómetros de la meta, el esloveno se marchó en solitario para tener hasta un minuto de ventaja con sus primeros perseguidores y finalmente triunfar en su impresionante apuesta.