Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Lunes 30 de septiembre de 2024, p. 9

En el futbol hay aficiones que se transmiten de padres a hijos. Para cientos de los que asistieron ayer al estadio Ciudad de los Deportes, la camiseta de Pumas resume sus momentos más felices. Aunque hace más de 13 años que no ganan un título en la Liga, los universitarios hicieron del clásico capitalino contra el América una fiesta colectiva en la que familias, amigos y personas de todas las edades con la camiseta auriazul celebraron la victoria por 1-0 con el gol del peruano Piero Quispe.

La esencia de este partido aún se refleja en las calles. No se necesita ninguna herramienta especial, sólo las ganas de estar, una camiseta y un amplio repertorio de canciones. Es un encuentro que representa la forma de ser de cada afición, esa certeza de que se vive como se juega en cualquier lugar del país. Los americanistas acostumbran a hacerlo al ritmo del ¡vaaamos, vaaamos América ! , su canción preferida desde los años 90. En cambio, los auriazules recuerdan el Goya, pero también su ya conocida presunción de paternidad. “El puma no tiene mujer/ el puma no tiene marido/ pero tiene un hijo p… que se viste de amarillo”.

En noches como la de ayer, el valor de los aficionados no radica en las clases sociales, sino en lo que son capaces de transmitir en las gradas. Cada uno hace honor a los colores de su club. A pesar de que el juego no les hizo justicia por momentos, la apropiación del ambiente fue completa. Se escucharon tambores, aparecieron telones gigantes y los jugadores, que compitieron al final bajo la lluvia, miraron más de una vez a su alrededor cada vez que el piso se cimbraba. El idioma futbolero volvió a ser el mismo para todos.

Con el silbatazo del árbitro, el América y sus figuras intentaron ganar terreno en el inicio. Sin embargo, el ataque del que se hablaba en los días anteriores y que todos querían ver no apareció. El único elemento que se acercó a eso fue el colombiano Cristian Borja con un par de avances veloces por la banda, los cuales sirvieron tan sólo para provocar lamentos en sus compañeros. En medio de una batalla física, que incluyó patadas y empujones, esa sensación de competir en un clásico como si no hubiera un mañana se siguió encontrando en diferentes sectores.

Sin boleto ni Fan ID

Cerca de 830 elementos policiacos, con 84 patrullas y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas fueron desplegados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pero, como suele ocurrir en grandes concentraciones, transitaron por las calles hombres y mujeres que desafiaron el orden, tratando de no seguir las reglas. Varios de ellos ingresaron a la cabecera visitante sin presentar un boleto ni acreditar su registro en el sistema Fan ID, debido a una logística que causó aglomeraciones.