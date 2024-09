Pero la música no fue el único deleite de la velada. El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, dirigido por Salvador López, transformó el escenario en una paleta de colores vivos. Los bailarines, con sus trajes tradicionales, se movían con tal precisión y elegancia que cada giro, cada zapateado, arrancaba gritos y ovaciones de los presentes, que incluso los hicieron partícipes del baile. Conmovido, un joven exclamó: Esto es México, esto es nuestro .

El peso de la historia está aquí, esa sombra de los gigantes que han pasado por estas tablas , comentó en entrevista el maestro Carrasco, visiblemente emocionado, momentos antes de tomar la batuta. Para él, este concierto no era un acto más, sino un tributo al legado que ha hecho del palacio el epicentro de la vida artística mexicana.

Afuera, la lluvia continuaba, pero eso no impidió que los asistentes salieran a tomarse fotos frente al imponente palacio, resplandeciente bajo la luz de las farolas. El mal tiempo no desanimó a nadie; al contrario, la ocasión fue tan peculiar, que unos cuantos charcos no iban a robarles la oportunidad de inmortalizar el momento.

El Palacio de Bellas Artes sigue siendo destino obligado para quienes visitan la capital mexicana. Forma parte de nuestro folclor y de la identidad cultural del país , comentó Isabel Moreno, visitante de 70 años.

A pesar de las vallas que rodean el edificio, instaladas en meses recientes por diversas causas, el recinto conserva su magnetismo. Vale la pena venir, siempre.

Declarado patrimonio de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en 1987, el Palacio de Bellas Artes es mucho más que un hermoso inmueble. Es un espacio que ha albergado lo más destacado del arte mundial y que, tras 90 años, continúa siendo un emblema cultural que identifica a México en el mundo. Su construcción, que comenzó en 1904 y duró tres décadas, es testimonio de la resistencia del tiempo y del arte.

Además de las presentaciones artísticas, la celebración del 90 aniversario incluyó una vasta programación a lo largo del año. Una de las actividades más recientes fue la emisión de un timbre postal conmemorativo, que rinde homenaje a este emblemático espacio. Asimismo, la lectura dramatizada de La verdad sospechosa, obra de Juan Ruiz de Alarcón, con la que se inauguró el recinto en 1934, evocó sus primeros días de gloria.

La exposición multidisciplinaria 90 años, Palacio de Bellas Artes: Memoria de arte y arquitectura reúne 161 piezas arqueológicas rescatadas en el terreno donde se construyó el edificio, así como en trabajos subterráneos realizados en 1993.

Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), destacó que es un espacio que identifica a México en el mundo, pero siempre es apasionante escudriñar esta memoria, esta relación entre arte y arquitectura .

Al final de la velada, mientras la multitud se dispersaba y las luces del palacio brillaban contra la neblina, quedaba una sensación clara: este ícono cultural, a pesar de los años y la modernidad, sigue siendo el corazón artístico de México, donde cada visitante, por primera o enésima vez, es parte de su historia.