Consideró que el partido Morena, que gobernará 11 de las 16 alcaldías, políticamente hizo su tarea al recuperar casi todas las demarcaciones que había perdido en el proceso electoral de 2021, pero al igual que en las de oposición, deben considerar que las elecciones se pierden no sólo por campañas sucias, sino por gobiernos deficitarios.

Los alcaldes y alcaldesas rendirán protesta este martes ante el Congreso capitalino para los próximos tres años, periodo en el que deben tomar en cuenta que la posibilidad de relegirse se ha levantado como un arma de doble filo , pues la población tolera menos y castiga más, no sólo con el voto, sino que se moviliza en las calles, expresó la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM Lucía Álvarez Enríquez.

No se puede meter a todos en un mismo saco, hay algunos proactivos que hicieron labores importantes, y otros que no se vieron, ni siquiera digo que no hicieran nada. Un caso es Tlalpan o Álvaro Obregón, y otro muy conflictivo fue Xochimilco, sobre todo en su relación con los pueblos y barrios originarios .

Apuntó que los próximos alcaldes y alcaldesas deben tomar nota de los descalabros, aplicarse en gobernar, mantener el vínculo con los habitantes y atender los problemas urbanos de sus demarcaciones; los baches son los más sobresalientes, pero hay muchos más específicos en cada alcaldía, como ocurre en la zona rural con la invasión del suelo de conservación y la tala de árboles.