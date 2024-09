Pero no sólo eso, indicaron que a partir de 2020, antes de la emergencia del covid-19, los pilotos apoyaron a la empresa con cuatro años sin aumentos salariales ni prestaciones.

Los manifestantes mostraron pancartas en las que se leía: Derechos laborales y salarios justos , Aeroméxico, paga lo justo a tus pilotos , Sin pilotos no hay vuelos y Aeroméxico en la quiebra reparte bonos y en la bonanza regatea salarios , entre otros.

Luego de cuatro años de no tener aumentos salariales ni en prestaciones, derivado de un convenio firmado con Aeroméxico durante la pandemia de covid-19 en 2020, integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México marcharon por los pasillos de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para exigir a la aerolínea una revisión justa de su contrato colectivo de trabajo (CCT).

Hay avances; sin embargo, necesitamos todavía llegar a acuerdos para evitar el estallamiento. La sociedad tiene que ser conciente de nuestra lucha sindical y nuestras peticiones. Por eso nuestro llamado a los pasajeros; también pedirles disculpas por los inconvenientes, pero estamos seguros de que vamos a llegar a muy buen convenio con la empresa .

De lo contrario, afirmó, el primer minuto del 1º de octubre estarían parando los vuelos. La ley indica que si no hay acuerdos es el cese de operaciones por completo de Aeroméxico. Parar operaciones no es lo ideal para nadie, por eso me quiero enfocar en llegar a una muy buena negociación .

Durante el mitin, agregó que la condición económica de la empresa ahora es otra: Mucho se ha dicho que nosotros los pilotos comprometemos la viabilidad de la empresa, pero la historia ha demostrado que somos quienes hemos sacrificado a un punto excesivo para precisamente darle esa viabilidad y crecimiento a Aeroméxico. Los pilotos de ASPA de México exigimos los sueldos justos en valor a nuestro trabajo. Estamos en pie de lucha .

Aeroméxico insistió en que mantiene su firme compromiso de fortalecer el CCT para que sus pilotos continúen gozando de la mejor remuneración, beneficios y el más alto nivel de bienestar de la industria aérea del país.