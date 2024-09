Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2024, p. 17

Representantes de empleados de base y mandos medios que se oponen a la reforma judicial concluyeron molestos la segunda mesa de negociación con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) porque no se convocó a ningún consejero; señalaron que los funcionarios de finanzas y recursos humanos les dijeron que con motivo de la reforma existe la posibilidad de ajustes salariales, principalmente a secretarios y actuarios, y que iban a tratar de no afectar al personal operativo, pero no pudieron explicar cuál sería el impacto .