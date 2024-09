Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares alonso

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2024, p. 12

A la mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, hay que apoyarla en todo, sin regateos , pidió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acentuó que nadie debe subestimarla.

Ya dije que Claudia tiene cabeza, corazón y carácter, para que sobre advertencia no haya engaño; no vaya a ser que piensen que será manipulable y que le dará miedo. ¡No, no! Ya lo dije una vez, y lo repito: yo soy fresa, moderado , planteó el mandatario en la mañanaera de ayer en Palacio Nacional, donde ratificó que Sheinbaum se ha rodeado de un buen equipo ; resaltó que Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Seguridad y futura titular de Gobernación, es muy buena .

Llamó a tener confianza total a la próxima mandataria federal, e insistió en que aunque es la única persona a quien él está dispuesto a recibir en Palenque, Chiapas, en medio de su retiro, eso no sucederá, porque se trata de una mujer capaz.

“Sólo que ella me visite, pero no va a hacerlo, porque es muy capaz, es de primera; no es mujer de Estado, es mujer de nación, es más que estadista (…) ella va a ir a Palenque si necesita apoyo, pero no lo va a necesitar, porque es muy buena.”

Adelantó que en cuatro años terminará su libro sobre la grandeza cultural de México enraizada en el periodo prehispánico, y entonces podría buscar a su sucesora.