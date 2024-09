Hubo una guerra de cifras, ya que Cortés sostuvo que es un fracaso rotundo la estrategia de seguridad , debido a que la criminalidad va en aumento y la GN incendió el país, porque tiene la orden de andar paseando, pero no de actuar , discurso que sus compañeros no dejaron de repetir. De los 21 legisladores panistas, 18 subieron a tribuna, algunos en varias ocasiones, para continuar su cantaleta , les dijo Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Buena parte de los senadores de PAN, MC y algunos del PRI subió en varias ocasiones a tribuna, entre ellos el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, para echar en cara a los morenistas que ahora que gobiernan defiendan el mando militar y no civil en la GN, y la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen, que antes rechazaron.

El ambiente se tensó a partir de que familiares y simpatizantes de los normalistas de Ayotzinapa lanzaron cohetones a la sede senatorial, y ya en el debate en torno a la Guardia Nacional, se formaron dos frentes: el de los opositores, que no dejaron de repetir toda la noche que se militariza esa corporación, y los legisladores de la 4T, que los refutaron.

El propio Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad federal, al presentar la postura de Morena argumentó en favor de esa reforma, que fue también defendida por otros legisladores del guinda, como Óscar Cantón Zetina y Alejandro Murat, quienes insistieron en que es un imperativo que la GN quede bajo el control de una institución privilegiada, como el Ejército.

Igualmente, Gonzalo Yáñez (PT) contestó a la reacción conservadora que no confía en la GN , que 80 por ciento del pueblo de México sí avala, y en lugar de criticarla deberían autocriticarse, porque la ciudadanía los sacó del gobierno y ya no regresarán .

Cerca de las 3 de la madrugada, el Yunes Márquez definió que, en plena libertad y con plena convicción , votaría en favor de la reforma, ya que, contra lo repetido ahí por los opositores, no militariza a la Guardia Nacional. Con él se lograban los 86 votos para la mayoría calificada.

Entre aplausos de senadores de Morena, preguntó si en verdad alguien puede sostener que es posible combatir la delincuencia organizada sólo con las policías locales, sin el apoyo de las fuerzas armadas , y expuso que su experiencia de siete años como presidente municipal de Boca del Río, Veracruz, fue que la seguridad pública, a cargo mayoritariamente de la Marina, logró resultados que siguen siendo muy positivos”.

Igual argumentación formuló Maki Ortiz (PVEM), quien expresó que no habría podido gobernar dos periodos Reynosa, Tamaulipas, sin las fuerzas armadas, las que “tienen recursos logísticos incomparables que pondrán al alcance de la GN.

El coordinador de Morena, Adán López Hernández, frenó a Cortés, quien le exigió dejar de abusar de una mayoría calificada que el pueblo no les dio . El líder de los guindas dijo que recurría a la sabiduría popular y soltó: Águila no come mosca .

Después de casi nueve horas de dimes y diretes, y luego de que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, accedió a una tercera ronda de debate, los opositores aceptaron no discutir las reservas presentadas a prácticamente todo el articulado.