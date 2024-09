Interrogado sobre el anuncio hecho por el gobierno del socialista Pedro Sánchez, de que no enviará a ningún representante a la toma de posesión de Sheinbaum, porque consideran inaceptable la exclusión de su monarca, el tabasqueño aseveró: “ojalá rectifiquen. Qué les cuesta ofrecer una disculpa. Ya lo han hecho en otros casos, ¿por qué con los pueblos originarios de México no?

Es importante también aclarar que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa, que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país, y no hubo respuesta. No sólo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña en contra de nosotros, del gobierno de México, y actuaron con mucha prepotencia; nunca contestaron una carta respetuosa y formal , expuso el jefe del Ejecutivo.

Continúan relaciones económicas y comerciales

“Yo creo que ya debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera a las nuevas generaciones de españoles, hacer a un lado el racismo.