Reportó que de octubre de 2023 –a partir que el subsecretario Arturo Medina tomó la presidencia de la Covaj– a la fecha, se han cumplimentado 23 órdenes de aprehensión de personas relacionadas con el caso. Entre los detenidos hay miembros de Guerreros Unidos; ex policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, y militares.

Un tema en el que se hizo especial énfasis en el reporte es en un análisis de la sentencia de Tribunal Colegiado en Tamaulipas, cuya resolución tuvo como consecuencia la liberación de 65 probables responsables que, se ha argumentado, fueron víctimas de tortura por los agentes que iniciaron las indagatorias en la extinta PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Para la Covaj, esta sentencia judicial derivó en una triple impunidad, pues no esclareció los hechos, no ayudó a encontrar a los desaparecidos y no sancionó a los responsables .

Informó además que para romper el llamado pacto de lealtad criminal , el presidente López Obrador instruyó formar una comisión de funcionarios de alto nivel para hablar con quienes pudieran tener información, incluidos presuntos criminales.

La mencionada comisión está conformada por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; la titular de Gobernación, Luisa María Alcalde; y el subsecretario Medina, y visitó penales federales y locales en los que están recluidas diversas personas relacionadas con el caso .

La Covaj concluyó: el Estado mexicano ha demostrado un compromiso incansable para proporcionar verdad y justicia, garantizando que los responsables, sin importar su condición, enfrenten las consecuencias legales de sus acciones .