“Sí, así es –comenta Derbez –. Por más que se quiera, todavía, cuatro ediciones después, te puedo decir que hay muchos jazzistas que por más que les hayas dicho: ‘oye, me interesa que me pases tu información, me interesa que vayas a mi programa’, etcétera, etcétera, pues no. Hasta después se llegan a dar por enterados.”

No es broma. Así nos ha sucedido en no pocas ocasiones.

erminábamos Alain y yo de platicar sobre la cuarta edición de su libro El jazz en México, cuando surgió el extraño y sorprendente tema de aquellos músicos que sencillamente no te dan información sobre sus propias carreras, sobre su andar en los escenarios o en los estudios de grabación. Y ya por abulia o… porque se sienten más a gusto en el nicho sagrado que los protege de la intemperie, se envuelven en sí mismos y se mantienen al margen de los periodistas y de los grandes públicos. Y no quieren proyectar su trabajo más allá de su inmediatez geográfica o de sus amigos y parientes más cercanos.

¿Cuáles eran tus intenciones específicas al empezar a armar este proyecto?

“Desde siempre ha habido una carencia de programas en televisión con el tema del jazz en México, en los canales privados o en los públicos. Ahora hay dos (programas simultáneamente); eso es algo para echar cuetes. Pero en un principio, le sugerí a Iván (Trujillo), el director de Tv UNAM, que le diéramos continuidad a lo que habíamos hecho hace algunos años en el programa Jazz estacionario, también aquí en Tv UNAM; que le diéramos continuidad a una presencia del jazz en México, invitando gente, entrevistando. Aunque también hacer un programa ante una cifra –que es muy laxa– de los 100 años de la presencia de eso que se llama jazz en México. Y hacerlo un poco de década tras década.”

Después fuimos a platicar con Roberto Bolado, director y editor del programa, y esto nos dijo:

“dirijo las partes de locución de Alain Derbez. Pongo las dos cámaras, o se me ocurren algunas caminatas con él. Luego me encargo de poner el material en orden y de agregar cosas que se me van ocurriendo. Todo sobre el guion de Alain. Hace años también íbamos a trabajar juntos en Jazz estacionario, pero no se pudo dar. Hasta ahora logramos hacer la dupla.”

¿Por qué no lograron un programa semanal?

Bueno, va a salir uno cada mes durante seis meses. Y se hizo de esa manera ya que, si no, no había forma. La UNAM no cuenta con los recursos suficientes; lo tendríamos que haber empezado mucho antes y entonces se complicaba. La única manera de lograrlo era salir una vez por mes. En esta primera temporada son seis programas; el segundo apareció el 17 de septiembre, y si les gusta, se extenderá a otros seis. Va a aparecer cada cuatro martes.

Tú como cineasta has hecho ya algunas cosas en el jazz, ¿verdad?

“Sí, primero hice un cortometraje para el disco Incendio, de Los Dorados. Después, el 4 de septiembre de 2009, leo una nota tuya en La Jornada donde hablas de la desaparición de Hilario Sánchez, y a raíz de eso surge el mediometraje Hilario, músico extraviado. Y el año pasado apareció Notas de una vida, que es ya un largometraje sobre el jazz en México.”

