Jueves 26 de septiembre de 2024, p. 6

A 25 años del estreno de la película Corre, Lola, corre en nuestro país y la metamorfosis que sufrió la Semana del Cine Alemán para transformarse en el Festival de Cine Alemán, la actriz Franka Potente está de visita para celebrar ambos acontecimientos. En el encuentro que sostuvo con los medios la protagonista de la cinta dijo: “Corre, Lola, corre, se volvió un símbolo del feminismo; cuando la hicimos no podíamos predecir todo lo que sucedería con la película, todos sabíamos que estábamos haciendo algo especial, pero rebasó por mucho nuestra expectativa”.

La actriz de La princesa y el guerrero agregó: “Corre, Lola, corre, fue mi primera experiencia en la que aprendí que si en un proceso creativo hay buena vibra y el equipo está conectado, es algo que se trasmite a la audiencia. No lo sabíamos en ese momento porque no sucede muy seguido. Teníamos algo chido, pero mientras Corre, Lola, corre pasaba en los festivales y se distribuía fue como una Navidad que no tenía fin, donde los regalos se volvían cada vez más grandes. Eso no sucede todo el tiempo. Me tomó años darme cuenta de lo que había pasado, aún ahora, 25 años después, al responder preguntas sobre la cinta me doy cuenta que su éxito fue en gran medida por esa energía con la que se trabajó. Como no sucede todo el tiempo, sigo buscándola para seguir trabajando, la quiero de regreso. Aunque sé que está fuera de mi control, porque se trata del trabajo en equipo y de diferentes factores que no tienen que ver con dinero”.

Cabe señalar que Franka Potente presentará en el Festival de Cine Alemán su película Home (2020), que marca su debut como realizadora, ella compartió: he estado viviendo en Los Ángeles desde hace 20 años, así que he estado alejada a detalle del cine alemán contemporáneo. En Hollywood tuvimos una huelga, nadie trabajó durante casi un año. Lo que puedo decir es que la filmografía en Estados Unidos no se ha recuperado todavía, hay muy poco trabajo y no sabemos que está pasando con el cine independiente. También puede ser una oportunidad para poder rehacernos, eso lo pienso en términos de mercado .

Agregó que otra de las razones es que en el mundo el cine industrial se ha reducido en general, y ha crecido el acceso con las proyecciones en los circuitos independientes como este Festival de Cine Alemán. El mundo está en una situación política y cambiando en todos lados, es muy interesante. En Europa y en resto del mundo nos estamos haciendo las mismas preguntas: qué se va hacer para financiar el cine y el arte, por qué las audiencias ya cambiaron. No descarto trabajar en Alemania; grabar en Estados Unidos es divertido, pero lo verdaderamente importante es que los cineastas sigan contando historias .

Se le pregunta a Franka si se ha dado cuenta de los paralelismos u homenajes visuales que hay entre Metrópolis con la reciente entrega de la franquicia Transformers, y Beatlejuice y El gabinete del doctor Caligari, dos joyas del cine fundacional y expresionista alemán: “¡¡¡Me están poniendo a prueba con esas preguntas!!!, pero estoy de acuerdo, no sólo es la arquitectura de Fritz Lang en el cine o de la cultura y el arte alemán, que ciertamente ha tenido influencia, no estoy hablando como directora ni como actriz, pero cuando dirigí mi película, claro que hice un storyboard y tengo referencias de películas y hablamos de la iluminación , las pantallas verdes y cómo se va a ver. Para ser honesta, Fritz Lang y Georges Meliès y tipos como ellos están muy atrás y tienen un lugar en la historia, pero a mí personalmente me gusta el material más actual, mi preferencia visual es muy opuesta a lo que me están mencionando”.