Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2024, p. a10

Hay una frase en la lucha libre que revela una realidad desafortunada de los gladiadores: sabemos cómo vamos a subir, pero no cómo va-mos a bajar . El halo del peligro los acompaña dentro del cuadrilátero, casi todos han sufrido lesiones de alto grado e incluso no han vuelto a despertar tras caer en la lona; pese a los riesgos, la mayo-ría trabaja sin seguro médico, sólo con la confianza de salir ilesos, o mejor aún, vivos.

“No tenemos seguro social ni beneficios sociales, como Infonavit o un fondo de retiro, al igual que el resto de las personas. Aunque sabemos que no tenemos nada, estamos aquí por amor a la lucha. Sólo cuando pasa algo es cuando dices ‘Chin, ¿ahora que hago?’ Y es ahí cuando de verdad te preocupas”, dijo Fuerza Guerrera, uno de los rudos más emblemáticos de la lucha libre mexicana.

Una lesión en los intestinos después de haber recibido un golpe en el ring provocó que Fuerza Guerrera comenzara a sentir molestias e incluso pensé que tenía cáncer. Después de varios análisis fue diagnosticado con una herida interna, por lo cual debió ser operado. Todos los gastos corrieron por su cuenta.

Como todos, he sufrido y también he aprendido a curarme yo mismo. Pero cuando es algo gra-ve es muy difícil, porque piensas que ya se terminó tu carrera. Más que el tema económico, hay un dolor mo-ral y emocional; piensas en tu familia, si no podrás volver a luchar.

Rompí el cochinito

–¿Cómo pagó la operación?

–Rompí mi cochinito. Ahorrar es la única manera de prevenir en esta profesión, reconoce Fuerza Gue-rrera, quien a sus 70 años se mantiene vigente.

Él es apenas uno de los tantos ejemplos de luchadores independientes que pese a tener una amplia trayectoria deben enfrentar por sí solos los gastos médicos en una de las profesiones deportivas de mayor riesgo.

Las historias de infortunio hacen pensar en otros referentes como Psicosis, quien ha trabajado para la Triple A y la estadunidense WWE. El también llamado Nicho El Millonario, de 53 años, sufrió en febrero una fractura de cadera durante una contienda, por lo cual uno de sus amigos creó un financiamiento colectivo en Internet para apoyarlo.