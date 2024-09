Merry MacMasters

Hablo poco francés, pero entiendo más Francia , aseguró la fotógrafa Graciela Iturbide parodiando a Alfonso Reyes , al ser condecorada con la Orden de las Artes y las Letras en el rango oficial de la República Francesa, acto a cargo de la embajadora gala Delphine Borione.

Ante un nutrido grupo de amigos, colegas, familiares y promotores culturales reunido en la residencia de Francia, Iturbide detalló que “el país me ha acompañado de múltiples maneras a lo largo de mi trayectoria de vida y de fotografía. He vivido Francia, no sólo en mis repetidas estancias en París y otras ciudades de la provincia, sino también a la distancia, en este México que la mira y abreva en su cultura desde hace tantos años.

He leído a sus poetas y sus pensadores; he recorrido sus museos para descubrir a sus pintores antiguos y contemporáneos; he admirado las imágenes de sus grandes fotógrafos, entre los cuales Brassai me ha inspirado y Henri Cartier-Bresson me ha distinguido con su amistad. Me he masticado a Francia a través de su cocina y he deambulado por las calles de París como si dibujaran mi propia geografía.

Francia, para la fotógrafa, es una manera de ser, un estilo de concebir el arte y la vida, un aguijón y una audacia en la creación artística. Mi reciente exposición retrospectiva (2022) en la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo ha sido un hito en mi itinerario artístico, una especie de regalo , así como esta condecoración es uno nuevo de este país que he amado desde mi edad de razón .