Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 26 de septiembre de 2024, p. 36

En Comisiones Unidas del Congreso capitalino, los diputados dieron el primer paso para la creación de la Secretaría de Gestión Sustentable del Agua, al eliminar de la Constitución local al actual Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Se trata de una reforma que modifica el artículo 16 constitucional para quitar la porción normativa que indica que el abasto del líquido será otorgado por el gobierno local a través de un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión .

El dictamen refiere que el Sacmex dejará de ser un organismo sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente con la finalidad de transformarlo para garantizar que el agua llegue a toda la ciudad.