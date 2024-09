Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2024, p. 14

Hace falta consolidar el sistema de salud, pero ya está de pie, afirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que las privatizaciones ejecutadas en el periodo neoliberal fueron más dañinas para este sector que para, por ejemplo, el sistema educativo.

El sector salud quedó maltrecho , sostuvo el mandatario en su rueda de prensa diaria en Palacio Nacional, donde agregó: Hubo más protestas con la llamada reforma educativa, pero fue más nociva, sólo que silenciosa, la privatización del sector salud. Y ponerlo de pie y levantarlo nos costó más en todo sentido, pero ya está de pie .

Nuestros adversarios apostaban a la privatización de la salud. No estoy inventando nada, ellos tienen esa creencia, esa convicción, de que se debe privatizar la salud, así piensan , aseguró.