Jessica Xantomila, Carolina Gómez y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 25 de septiembre de 2024, p. 12

Agrupaciones defensoras de los derechos humanos de personas migrantes denunciaron que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron ayer en la alcaldía Iztapalapa un operativo e irrumpieron en viviendas en los alrededores de la Central de Abasto, deteniendo a algunas personas en movilidad.

El Grupo de Monitoreo Frontera Centro subió a sus redes sociales un video, al parecer tomado por algunos de los migrantes afectados, sobre la irrupción de agentes del INM en viviendas de la colonia Estrella del Sur, en Iztapalapa, para detener a quienes no tenían la cita CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos.

Posteriormente precisó que los agentes del INM estaban acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que el saldo fue de 25 personas con necesidades de protección internacional de Colombia y Venezuela detenidas.

En la filmación, una supuesta agente explica a personas en movilidad que tendrán que ir a una estación migratoria por no haber completado su cita CBP One. Estar en proceso y tener la cita son cosas diferentes. Ustedes no la tienen, están dentro del proceso, y desgraciadamente caemos en la irregularidad de que no están legales. Van a tener que acompañarnos a una estación migratoria para hacer ese proceso .

El sacerdote Juan Luis Carbajal, director de la Casa del Migrante Arcángel Rafael, albergue localizado en Iztapalapa, refirió que versiones apuntan a que el operativo habría sido realizado por denuncias de vecinos.

Nos reportaron que estaban cerca de la Central de Abasto (los agentes), y que habrían detenido a personas por denuncias de vecinos. Acá ha estado tranquilo y las personas migrantes que van a la Central de Abasto son gente trabajadora. No entiendo a esos vecinos que siguen haciendo quedar mal a las personas migrantes.

Precisó que gracias a Dios ninguno de los que están en la Casa del Migrante han sido detenidos, pero estamos atentos .

En un audio que hicieron llegar al religioso, quien también es el director de la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis de México, se habla sobre la realización de un operativo y se pide a las personas migrantes que rentan en la zona que se resguarden .

En un video grabado en un autobús de autoridades migratorias, algunas personas en movilidad dicen que agentes del INM los agredieron para obligarlos al traslado.

El Grupo de Monitoreo Frontera Centro señaló que el INM se lleva a las personas solicitantes de asilo con el argumento de que deben obtener su cita de CBP One fuera de México. Recordamos que desde mayo de 2023 las personas pueden aplicar a la cita de la plataforma desde la Ciudad de México, y el 1º de septiembre el INM publicó que dicha medida se amplió a todo el territorio nacional .

Exigió el cese de las detenciones y cumplir con la protección de las personas solicitantes de asilo que esperan su cita en México.