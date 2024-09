S

iete escritoras ha reunido Minerva Aguilar Temoltzin, autora de Vuelo de letras, libro nacido de un recital homónimo ofrecido por escritoras tlaxcaltecas y organizado por la Asociación de Escritores de México. Al decir de Obed González, director de Literatura de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, –auspiciadora del volumen que con ánimo representativo considera la lírica de tales voces femeninas–, en éste es posible palpar que somos lenguaje, somos flexibles y en constante transformación . Vayamos sucintamente a las poetas –nacidas entre los años 50 y 80–:

Angélica Minor: era el fuego / polvo azul / en torzales de oro , zarcillos / entre luces de neblina/ plateada , nada es verdad cuando andamos / en este cuerpo de arena / que al paso de los días / desmorona la brisa .

Citlalli H. Xochitiotzin: “Hay días […] donde vivir es un cuerpo dorado de nubes en el pecho. / Y todo canta”. Habla también de cómo las estrellas erizadas en la noche más obscura anuncian el amanecer . Y comunica: Dios nos llama con su acento de viento perdido .