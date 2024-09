Fondo Slim para acabar con la desigualdad

Me dicen que se hizo viral mi propuesta en el sentido de que Carlos Slim done un millón de dólares a cada mexicano para acabar con la desigualdad. Es una palabra que no le hace gracia, según dijo en una conferencia, y representa una oportunidad para desaparecerla. Recibí varios mensajes en cuanto a que la idea es formidable, pero su fortuna calculada por Bloomberg en 93 mil 200 millones de dólares no alcanzaría. Estoy de acuerdo, me dejé llevar por un entusiasmo aritmético. Y aun si alcanzara, pensando bien, no sería una buena idea que de golpe se inyectara al mercado tal suma de dinero porque crearía una burbuja inflacionaria. La iniciativa no debe sepultarse. Se podría crear un Fondo Slim para acabar con la desigualdad , a imagen del fondo de pensiones Noruego, e ir apoyando con los rendimientos de las inversiones a los mexicanos desiguales en fortuna a lo largo de su vida. Don Carlos debe pensar que es una herejía.

Que no viene el rey de España

Se va a alborotar la churumbelada porque el rey Felipe VI no asistirá a la ceremonia de toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No fue convocado, pero sí Pedro Sánchez, el presidente socialista; ninguno vendrá. Eso va a doler más a nuestros churumbeles que el nombre de golfo de Cortés haya sido excluido del libro de geografía y ahora se llama simplemente golfo de California.

Twiteratti

La Comisión de Justicia del Senado tendrá a Javier Corral como presidente y a Yunes Márquez como primer secretario.

@Juan_OrtizMX

X: galvanochoa

Facebook: galvanochoa

TikTok: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com